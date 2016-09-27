Председатель комитета: Никто не сможет организовать и пропагандировать в Азербайджане новое религиозное течение

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Каждый может заметить, насколько ослабли в Азербайджане религиозные радикальные группировки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, Азербайджан обладает религиозными традициями и ценностями, передаваемыми на протяжении истории от поколения к поколению: "Никто не сможет организовать и пропагандировать в Азербайджане новое религиозное течение. Мы пресекли эту материальную силу и должны довести дело до конца".

М.Гурбанлы добавил, что каждый читающий в мечети проповедь религиозный деятель должен ставить религиозные интересы и идеи государственности превыше всего.