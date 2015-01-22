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    Председатель комитета: Наше толерантное общество могут агитировать в Европе

    Мубариз Гурбанлы принял делегацию Европейского фонда за демократию

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Мубариз Гурбанлы принял представителей Европейского фонда за демократию.

    Как сообщает Report, на приеме присутствовали руководитель фонда Роберта Боназзи и сотрудники Томассо Виргили и Демир Мурат Сейрек.

    На встрече М.Гурбанлы отметил о важности подобных встреч с точки зрения обмена опытом. Он заявил, что секуляризация и толерантность являются образом мышления азербайджанского народа. Все конфессии в Азербайджане действуют в мирных условиях: "Этого не может изменить ни одно течение и ни одна сила. Наш опыт, мультикультурное и толерантное общество могут агитироваться и в Европе".

    М.Гурбанлы добавил, что в Азербайджане в отношении к религии существует особое государственное внимание, которое охватывает все конфессии. В заключение гости поблагодарили М.Гурбанлы за прием.

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