Председатель УМК: В наших мечетях проходят молитвы за упокой душ жертв террора в Пакистане

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Духовного управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Навазу Шарифу, в котором выразил соболезнование. Как сообщает Report, в письме говорится: "Сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых дети, в результате вооруженного нападения на военную школу в городе Пешавар братского Пакистана, нас глубоко потрясло. От всех мусульман Азербайджана и от себя лично выражаю глубокое соболезнование как Вам, так родным и близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта, а также всему пакистанскому народу, и желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим. Хочу Вас заверить, что мусульмане Азербайджана скорбят вместе с Вами и разделяют ваше горе. В наших мечетях проходят молитвы за упокой душ жертв террора в Пакистане, в том числе и безвинных детей. Намерения тех, кто покушается на самое святое - жизнь людей, и творит не угодные Аллаху деяния, не останутся безнаказанными. Да ниспошлёт Аллах достойное наказание тем, кто покушается на благополучие и мир наших народов, пусть восторжествует мир и покой в наших дружеских и братских странах. Ещё раз выражаю искреннее соболезнование всему народу Пакистана, желаю, чтобы Аллах ниспослал свою милость нашим народам и странам".