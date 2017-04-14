Православные Азербайджана готовятся к празднику Пасхи

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В ночь с 15 на 16 апреля в церквях Русской православной церкви (РПЦ) в Азербайджане пройдут праздничные богослужения, сообщили Report в Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ.

Так, пасхальные богослужения начнутся в 23:00 в субботу и продлятся до утра воскресенья. Планируется проведение пасхального Крестного хода, утренней литургии.

Ожидается также проведение детского пасхального спектакля в Германо-азербайджанском культурном центре "Капельхаус" на следующей неделе.