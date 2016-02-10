Первый заместитель председателя госкомитета: Намаз единства должен быть совершен во всех мечетях Азербайджана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Мы считаем, что намаз единства может и должен быть совершен во всех мечетях Азербайджана.

Об этом в заявлении Report сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по делам с религиозными организациями (ГКРСО) Сайяд Салахлы (Аран).

Он подчеркнул, что нет предмета раздора между верующими Азербайджана: "Аллах, Пророк, книга, сунна едины и у суннитов, и у шиитов. Больших различий нет. За счет намазов единства мы можем еще больше развить мультикультурную и толерантную среду в Азербайджане. Мы рекомендуем всем духовным лицам совершить намаз единства. Мы надеемся, что духовные люди поймут нас. Люди и силы, намеренные создать раздор и столкновения между верующими Азербайджана, не достигнут своих целей. Ряд групп за рубежом, антиазербайджанские силы во что бы ни стало пытаются создать противостояние в стране, спровоцировать действия, которые приведут к неповиновению граждан. Естественно, наши духовные лица не должны допустить этого".

С.Салахлы отметил, что в Шамахинской мечети ранее несколько раз был совершен намаз единства.