Пашазаде примет участие в презентации электронной платформы ВИЛ в Саудовской Аравии

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде завтра посетит Саудовскую Аравию.

Как сообщили Report в УМК, шейхульислам примет участие в презентации электронной платформы Всемирной исламской лиги (ВИЛ).

В церемонии также будут присутствовать муфтии, видные ученые исламского мира, представители научных учреждений по фикху и шариату.