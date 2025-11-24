Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Пашазаде примет участие в презентации электронной платформы ВИЛ в Саудовской Аравии

    Религия
    • 24 ноября, 2025
    • 12:28
    Пашазаде примет участие в презентации электронной платформы ВИЛ в Саудовской Аравии

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде завтра посетит Саудовскую Аравию.

    Как сообщили Report в УМК, шейхульислам примет участие в презентации электронной платформы Всемирной исламской лиги (ВИЛ).

    В церемонии также будут присутствовать муфтии, видные ученые исламского мира, представители научных учреждений по фикху и шариату.

    Лента новостей