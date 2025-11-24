Пашазаде примет участие в презентации электронной платформы ВИЛ в Саудовской Аравии
24 ноября, 2025
- 12:28
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде завтра посетит Саудовскую Аравию.
Как сообщили Report в УМК, шейхульислам примет участие в презентации электронной платформы Всемирной исламской лиги (ВИЛ).
В церемонии также будут присутствовать муфтии, видные ученые исламского мира, представители научных учреждений по фикху и шариату.
