QMİ sədri İslam Aləmi Liqasının tədbirində iştirak etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedəcək
Din
- 24 noyabr, 2025
- 11:57
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə İslam Aləmi Liqasının Elektron Platformasının təqdimat və müzakirəsində iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a QMİ-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, QMİ sədri sabah Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək.
Məlumata görə, İslam Aləmi Liqası dünyadakı missiyasına sadiq qalaraq, rəqəmsal dövrün gətirdiyi yeniliklər, çətinliklər və imkanlarla uyğunlaşaraq öz qlobal platformasını istifadəyə verməyi və bu platforma vasitəsilə uzun müddətdir həllini gözləyən rəqəmsal problemlərin aradan qaldırılmasına töhfə verməyi hədəfləyir.
Mərasimdə İslam dünyasının müftiləri, böyük alimləri, fiqh və şəriət elmi qurumlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər.
Son xəbərlər
13:24
Məmmədbəyli və Xanabad kəndlərinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilibDaxili siyasət
13:20
Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcəkİnfrastruktur
13:20
Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcəkXarici siyasət
13:15
Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edibXarici siyasət
13:12
Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"Xarici siyasət
13:03
Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklərDigər ölkələr
12:59
Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"Xarici siyasət
12:58
Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıbSənaye
12:55
Foto