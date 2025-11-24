QMİ sədri İslam Aləmi Liqasının tədbirində iştirak etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 24 noyabr, 2025
    • 11:57
    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə İslam Aləmi Liqasının Elektron Platformasının təqdimat və müzakirəsində iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a QMİ-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, QMİ sədri sabah Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək.

    Məlumata görə, İslam Aləmi Liqası dünyadakı missiyasına sadiq qalaraq, rəqəmsal dövrün gətirdiyi yeniliklər, çətinliklər və imkanlarla uyğunlaşaraq öz qlobal platformasını istifadəyə verməyi və bu platforma vasitəsilə uzun müddətdir həllini gözləyən rəqəmsal problemlərin aradan qaldırılmasına töhfə verməyi hədəfləyir.

    Mərasimdə İslam dünyasının müftiləri, böyük alimləri, fiqh və şəriət elmi qurumlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər.

    Пашазаде примет участие в презентации электронной платформы ВИЛ в Саудовской Аравии

