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Отношения между государством и религией в Азербайджане заслуживают уважения и похвалы

Отношения между государством и религией в Азербайджане заслуживают уважения и похвалы "С избранием Ильхама Алиева президентом Азербайджана вопросам религии, мечетям, местам поклонения стало уделяться больше внимания. За эти годы в религиозных объектах были проведены ремонтные работы, восстановлены "Джума-мечеть" в Шамахе, мечеть в Биби-Эйб
Религия
18 июня 2022 г. 17:30
Отношения между государством и религией в Азербайджане заслуживают уважения и похвалы

"С избранием Ильхама Алиева президентом Азербайджана вопросам религии, мечетям, местам поклонения стало уделяться больше внимания. За эти годы в религиозных объектах были проведены ремонтные работы, восстановлены "Джума-мечеть" в Шамахе, мечеть в Биби-Эйбате, "Тезепир" в Баку, и сотни другие. Все это является наглядным проявлением веры и уважения Ильхама Алиева к религии".

Об этом в беседе с Report сказал депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев.

Он отметил, что в Азербайджане нет проблем, связанных с вопросами религии и вероисповедания:

"Во всех уголках Азербайджана верующие чувствуют себя комфортно, спокойно проводят религиозные обряды. Религиозным объектам предоставляются льготы, например, на газ, воду, электричество. В реализации этих вопросов, наряду с президентом Ильхамом Алиевым, велики заслуги Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиевой, приложивших много усилий для строительства и реставрации мечетей".

Депутат напомнил о визите президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой в Мекку:

"В Мекке они молились за освобождение наших земель, за упокой душ наших шехидов. И их молитвы были услышаны".

"Также ремонтируются мечети, церкви и синагоги на освобожденных от оккупации территориях. Это свидетельствует о том, что в Азербайджане имеются мультикультурные ценности. В целом, и президент, и Фонд Гейдара Алиева придают особое значение строительству новых и восстановлению имеющихся мечетей на освобожденных землях. Отношения между религией и государством в Азербайджане заслуживают уважения и похвалы. Участие президента в открытии нового здания Института теологии является показателем того, что подготовке национальных кадров в области религии придается особое значение", - добавил Джаваншир Фейзиев.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycanda dinlə dövlət arasındakı münasibət hörmətə və tədqirəlayiqdir" - RƏY

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