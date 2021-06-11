Отец Александр будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения

Определено место захоронения известного религиозного деятеля, архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви Александра Геннадьевича Ищеина (отца Александра).

Определено место захоронения известного религиозного деятеля, архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви Александра Геннадьевича Ищеина (отца Александра).

Как сообщает Report, покойный будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения.

Так, 13 июня состоится церемония прощания с покойным Александром Ищеиным, а после церемонии прощания он будет похоронен.

Архиепископ Александр родился 13 июня 1952 года в г. Ярославле в семье рабочих. Детство будущего архипастыря прошло в древних русских городах: Ростове Великом и Ярославле. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт.

В 1988 году был возведен в сан архимандрита. В том же году в составе официальной делегации духовенства Ставропольской и Бакинской епархии во главе с Высокопреосвященным Антонием (Завгородним), архиепископом Ставропольским и Бакинским, архимандрит Александр (Ищеин) посетил г. Баку и принял участие в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси.

С 1992 года архимандрит Александр (Ищеин) нёс пастырское послушание на православных приходах Азербайджана. В 1995 году был назначен настоятелем кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Баку и благочинным православных приходов в Азербайджане.

28 декабря 1998 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято историческое решение о возрождении Бакинской епархии. Границы образованной епархии охватывали Азербайджанскую Республику, Республику Дагестан и Республику Чечня. Правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом "епископ Бакинский и Прикаспийский". В Азербайджанской Республике это решение было горячо поддержано общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

14 января в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы архимандрит Александр был хиротонисан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во епископа Бакинского и Прикаспийского.

С возведением в сан епископа началась кропотливая работа по возрождению и развитию епархиальной жизни на территории Азербайджанской Республики и Республики Дагестан.

22 марта 2011 г. на заседании Священного Синода в связи с переименованием и изменением границ Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую, а епископ Александр стал носить титул "Бакинский и Азербайджанский".

18 июля 2012 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Преосвященного Александра, епископа Бакинского и Азербайджанского в сан архиепископа.

Награждён правительственными и церковными наградами.