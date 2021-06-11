О нас
Report Georgia
Аудио новости

Отец Александр будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения

Отец Александр будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения Определено место захоронения известного религиозного деятеля, архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви Александра Геннадьевича Ищеина (отца Александра).
Религия
11 июня 2021 г. 15:24
Отец Александр будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения

Определено место захоронения известного религиозного деятеля, архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви Александра Геннадьевича Ищеина (отца Александра).

Как сообщает Report, покойный будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения.

Так, 13 июня состоится церемония прощания с покойным Александром Ищеиным, а после церемонии прощания он будет похоронен.

Архиепископ Александр родился 13 июня 1952 года в г. Ярославле в семье рабочих. Детство будущего архипастыря прошло в древних русских городах: Ростове Великом и Ярославле. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт.

В 1988 году был возведен в сан архимандрита. В том же году в составе официальной делегации духовенства Ставропольской и Бакинской епархии во главе с Высокопреосвященным Антонием (Завгородним), архиепископом Ставропольским и Бакинским, архимандрит Александр (Ищеин) посетил г. Баку и принял участие в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси.

С 1992 года архимандрит Александр (Ищеин) нёс пастырское послушание на православных приходах Азербайджана. В 1995 году был назначен настоятелем кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Баку и благочинным православных приходов в Азербайджане.

28 декабря 1998 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято историческое решение о возрождении Бакинской епархии. Границы образованной епархии охватывали Азербайджанскую Республику, Республику Дагестан и Республику Чечня. Правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом "епископ Бакинский и Прикаспийский". В Азербайджанской Республике это решение было горячо поддержано общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

14 января в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы архимандрит Александр был хиротонисан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во епископа Бакинского и Прикаспийского.

С возведением в сан епископа началась кропотливая работа по возрождению и развитию епархиальной жизни на территории Азербайджанской Республики и Республики Дагестан.

22 марта 2011 г. на заседании Священного Синода в связи с переименованием и изменением границ Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую, а епископ Александр стал носить титул "Бакинский и Азербайджанский".

18 июля 2012 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Преосвященного Александра, епископа Бакинского и Азербайджанского в сан архиепископа.

Награждён правительственными и церковными наградами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Ata Birinci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılacaq

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi