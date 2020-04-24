​Общество "Ахли-Бейт" обратилось к азербайджанцам в России

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"В настоящее время в России введен особый карантинный режим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что начинается священный месяц Рамазан, запланированные по всей стране массовые мероприятия были отложены".

Об этом российскому бюро Report сказал председатель действующего в Москве исламского общества "Ахли-Бейт" Низами Балогланов.

По его словам, проживающие и работающие в Российской Федерации азербайджанцы также соблюдают введенные в стране правила: "Как вам известно, все массовые мероприятия в России отложены до 1 мая. Некоторые эксперты говорят, что этот срок будет продлен. Официальные лица объявили, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в первые две недели мая. Поэтому, как организация, мы отложили все наши мероприятия. В месяц Рамазан не будут организовываться пятничные намазы (джума-намазы) и ифтары. Желающие организовать ифтар, вместо этого могут помочь больным коронавирусом, малоимущим семьям, беспомощным".

Н.Балогланов отметил, что все мечети в Москве будут закрыты в период карантина: "Верующие могут молиться в своих домах в священный месяц Рамазан.

Да примет Всевышний все ваши молитвы и поклонения! Аминь!".