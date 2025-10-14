Неделя "Духовных ценностей" в Карабахе завершилась

Студенты совершили поездку в Агдамский, Бардинский и Лачынский районы 14 октября в рамках недели "Духовных ценностей", организованной совместно Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, Карабахским университетом, Азербайджанским институтом теологии (АИТ) и Фондом пропаганды духовных ценностей.

Как сообщает Report, студенты посетили Аллею шехидов в Агдаме.

Затем участникам проекта, посетившим Джума-мечеть в Агдаме, рассказали о ее осквернении армянами во время оккупации. Особое внимание было уделено значению процесса восстановления после оккупации и проводимым в городе масштабным строительным работам. Во время визита студенты АИТ прочитали аяты из Корана в память о шехидах, отдавших жизнь за свободу наших земель.

В рамках поездки для студентов также была организована экскурсия в комплекс Имарет в Агдаме. Они ознакомились с мавзолеями комплекса, посетили кладбище, музей и надгробный памятник Хуршидбану Натаван.

Молодежи также была предоставлена информация о святыне Имамзаде в Бардинском районе и ее истории. Участники проекта также совершили поездку в Лачынский район.

Отметим, что с 11 по 14 октября в рамках проекта студенты получили возможность на месте ознакомиться с историческим, религиозным и духовным наследием Карабаха и Восточного Зангезура, а также с процессом строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях.