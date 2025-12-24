Надир Адилов: В Азербайджане отсутствуют межрелигиозные конфликты

Международные организации предлагали Совету по медиации проекты, связанные с религиозными конфессиями и урегулированием межрелигиозных конфликтов, однако они не были приняты, поскольку в Азербайджане такой проблемы не существует.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Совета по медиации Надир Адилов во время панельной дискуссии на тему "Просвещение молодежи на фоне глобальных влияний: современные методы и инновационные подходы" в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана.

Он отметил, что существуют многочисленные формы медиации: внутри семьи, между пожилыми людьми, связанные с социально уязвимыми группами, на уровне общин и т.д.

"Когда нам предлагали проекты по разрешению конфликтов между конфессиями и межрелигиозных конфликтов, мы не приняли их, поскольку в нашей стране этой проблемы не существует. Крупные международные организации и механизмы наблюдения также подтверждают, что в Азербайджане именно в этой сфере реального конфликта нет. Они открыто заявляют, что искусственно создавать проблему было бы неправильно, и это даже может привести к опасным последствиям", - сказал он.

Адилов подчеркнул, что отношения между религиозными общинами и религиозными деятелями в Азербайджане успешно регулируются посредством диалога.

"Мы открыто наблюдаем это как на религиозных мероприятиях, так и в социальных сетях, и на государственных телеканалах. Обсуждаются и объясняются темы, связанные с религией, и этот процесс продолжается в здоровом русле", - добавил он.