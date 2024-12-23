На форуме в Баку обсудили роль религии в реализации прав женщин

На Форуме религиозных деятелей Азербайджана прошла панельная дискуссия на тему "Роль религиозного фактора в реализации прав женщин".

На Форуме религиозных деятелей Азербайджана прошла панельная дискуссия на тему "Роль религиозного фактора в реализации прав женщин".

Как сообщает Report, мероприятие прошло при модераторстве зампредседателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиевой.

Выступившие исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, декан факультета теологии Азербайджанского института теологии, доцент Эльнура Азизова, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель правления Совета по медиации Надир Адилов отметили, что религия на протяжении веков служила эффективным инструментом воспитания. Они коснулись роли гражданского общества в защите национальных и нравственных ценностей.

В ходе обсуждений было предложено усилить роль религиозных деятелей в разрешении семейных конфликтов.

После дискуссий форум продолжился в формате вопросов и ответов.

Фото: Вугар Ханларов