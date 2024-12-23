О нас

На форуме в Баку обсудили роль религии в реализации прав женщин

На форуме в Баку обсудили роль религии в реализации прав женщин На Форуме религиозных деятелей Азербайджана прошла панельная дискуссия на тему "Роль религиозного фактора в реализации прав женщин".
Религия
23 декабря 2024 г. 14:02
На форуме в Баку обсудили роль религии в реализации прав женщин

На Форуме религиозных деятелей Азербайджана прошла панельная дискуссия на тему "Роль религиозного фактора в реализации прав женщин".

Как сообщает Report, мероприятие прошло при модераторстве зампредседателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиевой.

Выступившие исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, декан факультета теологии Азербайджанского института теологии, доцент Эльнура Азизова, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель правления Совета по медиации Надир Адилов отметили, что религия на протяжении веков служила эффективным инструментом воспитания. Они коснулись роли гражданского общества в защите национальных и нравственных ценностей.

В ходе обсуждений было предложено усилить роль религиозных деятелей в разрешении семейных конфликтов.

После дискуссий форум продолжился в формате вопросов и ответов.

Фото: Вугар Ханларов

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQadın hüquqlarının həyata keçirilməsində din amilinin rolu müzakirə olunub

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi