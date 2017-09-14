Мубариз Гурбанлы: С будущего года просветительские фильмы будем снимать совместно с УМК

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Госкомитет по работе с религиозными структурами с будущего года просветительские фильмы планирует снимать совместно с Управлением мусульман Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

По его словам, Госкомитетом уже сняты документальные фильмы "Фитна", "Свидетельство": "В настоящее время по заказу Госкомитета идет работа над фильмом под названием "Единство", мы верим, что он будет готов в декабре. У нас есть необходимость в работе с религиозными лицами, в просветительстве".

М.Гурбанлы отметил, что в прошлом году были проведены обсуждения с соотвествующими структурами по организации траура по Имаму Гусейну, участию людей в церемонии: "Такого рода церемонии повсеместно проводятся в местах поклонения. Говоря о мечети, мы подразумеваем и ее двор. На церемонии нужно использовать микрофон. Но нужно учитывать дальность охвата микрофона, смешения звука с микрофонами других мечетей. В близко расположенных мечетях звук следует слегка убавлять".

Председатель Госкомитета отметил, что ведется борьба с религиозным радикализмом: "Неверно связывать радикализм с какой-либо религией. К сожалению, в мире при слове радикализм сразу приходит на ум Ислам. Поэтому в проводимых агитациях, используемых словах нужно быть внимательными. Исламские ценности – опора нашей государственности. Мы должны уделять внимание всем нюансам в связи с Исламом".