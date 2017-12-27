Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос о неоказании помощи религиозным структурам согласно Положению Госкомитета

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Попечение государством религии не запрещено напрямую. Поэтому государство должно осуществлять попечительство над религиозными деятелями и религией".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, проясняя вопрос о пункте Положения Госкомитета о неоказании какой-либо материальной помощи Госкомитетом религиозным структурам, и внесении или невнесении изменений в связи с этим в Положение.

По его словам, если государство не будет оказывать помощь религии, религиозным общинам, в деятельности религиозных общин могут возникнуть определенные проблемы и трудности.

Председатель комитета добавил, что, когда Азербайджан восстановил свою государственную независимость, было всего 17 мечетей: "Сегодня в Азербайджане имеется более 2240 мечетей. Количество мечетей, построенных в последние годы, достаточное. В принципе, если мы, ссылаясь на вопрос "Религия отделена от государства", не будем предоставлять помощь социального характера мечетям, религиозным общинам, религиозным деятелям, могут возникнуть определенные материальные трудности".

М. Гурбанлы отметил, что оказание помощи религиозным общинам не является нарушением какого-либо закона: "Это соответствует закону. За счет средств, выделенных из Резервного фонда президента, осуществляются подобные проекты. Поэтому мы должны продолжать работу в этом направлении. Линию государственной поддержки религии в Азербайджане мы должны проводить последовательно".

В пункте первом находящегося в силе Положения Государственного комитета по работе с религиозными образованиями отмечается, что Комитет не оказывает религиозным структурам никакой материальной помощи. Фонд пропаганды духовных ценностей, созданный указом президента Азербайджанской Республики от 10 октября 2017 года, находится в подчинении Государственного комитета. Фонд - некоммерческое юридическое лицо, оказывающее государственную поддержку для сохранения и развития духовных ценностей, реализации социальных проектов в этой области, а также осуществления свободы вероисповедания граждан.