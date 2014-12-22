Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы примет граждан в Гяндже.
На приеме могут участвовать граждане из Гянджи, Акстафы, Газаха, Шемкира, Гедабека, Геранбоя, Самуха, Гейгеля, Дашкесана, Товуза, Нафталана и Кельбаджара.
Как сообщает Report, прием начнется в 11:00 в основном корпусе Азербайджанского государственного аграрного университета. Жители указанных районов могут обратиться с предложениями и интересующими их вопросами.
Valeh DadaşovАвтор новости
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