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    Мубариз Гурбанлы примет граждан в Гяндже

    Будут выслушаны обращения, связанные с интересующими граждан вопросами

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы примет граждан в Гяндже.

    На приеме могут участвовать граждане из Гянджи, Акстафы, Газаха, Шемкира, Гедабека, Геранбоя, Самуха, Гейгеля, Дашкесана, Товуза, Нафталана и Кельбаджара.

    Как сообщает Report, прием начнется в 11:00 в основном корпусе Азербайджанского государственного аграрного университета. Жители указанных районов могут обратиться с предложениями и интересующими их вопросами.

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