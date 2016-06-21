Мубариз Гурбанлы: Отношения государства и религии в Азербайджане являются примером для всего мира

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ После получения независимости отношения государства и религии в Азербайджане регулируются. Впервые эти отношения в постсоветством пространстве были налажены в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы на мероприятии по случаю 15-летней годовщины создания ГКРРО.

Он отметил, что отношения государства и религии в Азербайджане являются примером для всего мира: "Отношения государства и религии регулируются конституцией и законом "О свободе вероисповедания". Азербайджан - многоконфессиональная страна. В стране наряду с мусульманскими мечетями функционируют также христианские и еврейские храмы. В настоящее время в стране функционируют 2100 молелен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание вопросам религии. В Азербайджане государство финансирует религиозные общины".