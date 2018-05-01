Мубариз Гурбанлы о памятнике Ною в Нахчыване

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы выразил отношение к вопросу установления в Музее соли в Нахчыване памятника Ною.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам председатель госкомитета сказал, что здесь нет ничего предосудительного.

По его словам, если были изображения Ноя или же других пророков, в этом случае можно поставить и памятник:

"Есть изображения пророков Исы и Мусы. Однако в Исламе отношение к памятникам и изображениям иное. Ной относится к доисламскому периоду".

Отметим, что в Музее соли в Нахчыване установлен памятник Ною.