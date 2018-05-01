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    Мубариз Гурбанлы о памятнике Ною в Нахчыване

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы выразил отношение к вопросу установления в Музее соли в Нахчыване памятника Ною.

    Как сообщает Report, в заявлении журналистам председатель госкомитета сказал, что здесь нет ничего предосудительного. 

    По его словам, если были изображения Ноя или же других пророков, в этом случае можно поставить и памятник: 

    "Есть изображения пророков Исы и Мусы. Однако в Исламе отношение к памятникам и изображениям иное. Ной относится к доисламскому периоду".

    Отметим, что в Музее соли в Нахчыване установлен памятник Ною. 

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