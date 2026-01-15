Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мечетям в Карабахе и Восточном Зангезуре переданы в дар книги

    Религия
    • 15 января, 2026
    • 12:50
    Мечетям в Карабахе и Восточном Зангезуре переданы в дар книги

    8 мечетям в Карабахе и Восточном Зангезуре переданы в дар книги.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

    Переданные в дар книги охватывают не только религиозную тематику, но и философию, историю, литературу, гуманитарные науки, а также включают произведения азербайджанских и мировых классиков.

    Книги были переданы в дар мечетям в селе Муганлы и поселке Хиндарх Агджабединского района, в селе Аскипара Тертерского района и др.

    Проект "Библиотека в каждой мечети", реализуемый Фондом пропаганды духовных ценностей, направлен на популяризацию национально-духовных ценностей, развитие интереса к чтению среди молодежи и превращение мечетей в центры общественно-культурной жизни.

    В 2025 году 250 мечетей по всей стране были оснащены библиотеками. Реализация проекта продолжится и в текущем году.

    Карабах Восточный Зангезур книги мечети
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı 8 məscidə kitablar təqdim edilib

