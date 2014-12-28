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    В Мавритании писателя приговорили к расстрелу за оскорбление пророка Мухаммеда

    Мохаммед Шейх ульд Мхаитир был арестован год назад за написание статьи о пророке Мухаммеде

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Мавритании суд приговорил писателя к расстрелу за оскорбление пророка Мухаммеда.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников.

    28-летний Мохаммед Шейх ульд Мхаитир был арестован год назад за написание статьи о пророке Мухаммеде, а также о кастовой системе в государстве. Эта тема считается в Мавритании крайне болезненной из-за наличия глубокого размежевания по социальному и расовому признакам.

    Обвинение, указывая на то, что по закону шариата подобные преступления наказываются смертью, попросило суд приговорить писателя к расстрелу.

    Автор не признал себя виновным и, как сообщается, при оглашении смертного приговора упал в обморок.

    В Мавритании действуют законы шариата, но суровые наказания там назначаются редко, а смертные приговоры не приводятся в исполнение с 1987 года.

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