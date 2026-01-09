Лидеры религиозных конфессий направили президенту Азербайджана письмо благодарности

Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили благодарственное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с подписанным им распоряжением о выделении финансовой помощи.

Как сообщает Report, в письме отмечается, что данное распоряжение рассматривается как очередное проявление последовательного развития государственно-религиозных отношений в стране и имеет важное общественное значение с точки зрения сохранения единства, солидарности и социальной стабильности в азербайджанском обществе.

Главы конфессий выразили признательность за постоянное внимание государства к религиозной сфере, а также за оказываемую материальную и духовную поддержку.

Напомним, что в соответствии с подписанным распоряжением религиозным организациям Азербайджана в целом выделено 6,3 млн манатов финансовой помощи.