    Лидеры религиозных конфессий направили президенту Азербайджана письмо благодарности

    Религия
    • 09 января, 2026
    • 15:09
    Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили благодарственное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с подписанным им распоряжением о выделении финансовой помощи.

    Как сообщает Report, в письме отмечается, что данное распоряжение рассматривается как очередное проявление последовательного развития государственно-религиозных отношений в стране и имеет важное общественное значение с точки зрения сохранения единства, солидарности и социальной стабильности в азербайджанском обществе.

    Главы конфессий выразили признательность за постоянное внимание государства к религиозной сфере, а также за оказываемую материальную и духовную поддержку.

    Напомним, что в соответствии с подписанным распоряжением религиозным организациям Азербайджана в целом выделено 6,3 млн манатов финансовой помощи.

