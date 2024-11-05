Лидер турецких джафаритов: В сфере теологии существует потребность в образованных кадрах

В сфере теологии всегда есть потребность в образованных кадрах.
Как сообщает Report, об этом сказал лидер турецких джафаритов Салахаддин Озгюндюз на встрече со студентами и преподавателями Азербайджанского института теологии (АИТ).
Он указал на значимость социальных наук, в частности, теологии, добавив, что для решения духовных проблем современности существует потребность в интеллектуалах, теологах, мыслителях, людях, которые будут проводить глубокие исследования в области исламских наук.
С.Озгюндюз также подчеркнул необходимость внеконфессионального образования в Азербайджанском институте теологии.
На встрече выступил ректор АИТ Агиль Ширинов, особо отметивший моральную поддержку братского турецкого народа и государства в период 44-дневной Отечественной войны.
Отметим, что лидер турецких джафаритов находятся с визитом в Азербайджане для участия в бакинском Глобальном саммите религиозных лидеров, который проходит 5-6 ноября.