Выделенная на совершение Хаджа для Азербайджана квота полностью заполнена

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Квота на 600 человек, выделенная для совершения Хаджа из Азербайджана, полностью заполнена.

Об этом заявил Report представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Гамдулла Бабаев.

По его словам, в случае поступления дополнительных обращений для совершения Хаджа вопрос рассмотрит УМК и будет принято соответствующее решение. Г.Бабаев также не исключил вероятности повышения квоты.

Отметим, что в этом году в Азербайджане прием документов для совершения Хаджа начался 26 января и была выделена квота на 600 человек. Для паломничества установлена единая цена – 3850 долларов.