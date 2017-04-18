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    Выделенная на совершение Хаджа для Азербайджана квота полностью заполнена

    В случае дополнительных обращений, количество мест могут увеличить

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Квота на 600 человек, выделенная для совершения Хаджа из Азербайджана, полностью заполнена.

    Об этом заявил Report представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Гамдулла Бабаев.

    По его словам, в случае поступления дополнительных обращений для совершения Хаджа вопрос рассмотрит УМК и будет принято соответствующее решение. Г.Бабаев также не исключил вероятности повышения квоты.

    Отметим, что в этом году в Азербайджане прием документов для совершения Хаджа начался 26 января и была выделена квота на 600 человек. Для паломничества установлена единая цена – 3850 долларов. 

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