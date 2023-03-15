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Коул Дарем: Очень важно слышать голоса представителей религиозных кругов при формировании политики

Коул Дарем: Очень важно слышать голоса представителей религиозных кругов при формировании политики При формировании международной политики необходимо прислушиваться и к голосам религиозных кругов, учитывать их.
Религия
15 марта 2023 г. 11:28
Коул Дарем: Очень важно слышать голоса представителей религиозных кругов при формировании политики

При формировании международной политики необходимо прислушиваться и к голосам религиозных кругов, учитывать их.

Как передает Report, об этом заявил Коул Дарем, президент Ассоциации межконфессионального форума G20 (США) на международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

По словам К.Дарема, для него честь участие в этой конференции.

"Многие думают, что платформа G-20 занимается только вопросами экономики. Но на самом деле за последние 10 лет мы работаем с гораздо более широким фокусом, чем просто экономика. Мы ориентируем свою деятельность на обеспечение целей устойчивого развития, на вопросы, связанные с религией и дискриминацией",- сказал он, добавив, что "Большая двадцатка" уже не раз проводила вебинары на тему борьбы с дискриминацией, в частности, против китайцев и других народов.

Коул Дарем подчеркнул, что цель данной конференции - правильная оценка ситуации с исламофобией, чтобы определить как бороться с этим.

"В этом году мы [G-20] сосредоточились на вопросах построения мира, восстановления после пандемии COVID-19, изменения климата и др.",- заключил он.

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Версия на английском языке Cole Durham: Important to hear voices of religious circles in policy making

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