Глава Управления мусульман Кавказа выразил соболезнования верховному лидеру Ирана

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на УМК.
"Новость о трагической гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, имама джума-мечети Тебриза, аятоллы Али Хашима и других сопровождавших их официальных лиц в результате аварии вертолета, потрясла нас. От своего имени и от имени мусульман Азербайджана и Кавказа выражаю глубочайшие соболезнования вам, верховному лидеру Ирана, семьям и близким погибших, всему народу Ирана", - говорится в тексте соболезнования.