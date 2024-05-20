О нас

Глава Управления мусульман Кавказа выразил соболезнования верховному лидеру Ирана

Глава Управления мусульман Кавказа выразил соболезнования верховному лидеру Ирана
Религия
20 мая 2024 г. 19:15
Глава Управления мусульман Кавказа выразил соболезнования верховному лидеру Ирана

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на УМК.

"Новость о трагической гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, имама джума-мечети Тебриза, аятоллы Али Хашима и других сопровождавших их официальных лиц в результате аварии вертолета, потрясла нас. От своего имени и от имени мусульман Азербайджана и Кавказа выражаю глубочайшие соболезнования вам, верховному лидеру Ирана, семьям и близким погибших, всему народу Ирана", - говорится в тексте соболезнования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке QMİ-nin sədri İranın Ali Rəhbərinə başsağlığı verib

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi