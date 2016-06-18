​Ильхам Алиев принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ 17 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде дал в своей резиденции ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

Как передает Report, в церемонии ифтара принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из Корана.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что участие главы государства в церемонии ифтара стало уже традицией. Ее основу заложил великий лидер Гейдар Алиев. Подчеркнув, что 2016 год объявлен в нашей стране «Годом мультикультурализма», Аллахшукюр Пашазаде сказал, что это является своего рода месседжем миру, столкнувшемуся с политическими, экономическими проблемами, проблемами сосуществования. Он отметил большое значение проводимых в последние годы в Баку международных мероприятий, посвященных межкультурным и межцивилизационным вопросам. Подчеркнув, что государство всегда уделяло большое внимание защите национально-духовных ценностей, шейх всего Кавказа сказал, что благодаря заботе Президента Ильхама Алиева в этом году был реконструирован и сдан в эксплуатацию комплекс Имамзаде в Гяндже, а в результате принятого по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой очередного акта амнистии тысячи людей соединились со своими семьями.

Руководитель Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви отец Александр подчеркнул особое значение церемонии в «Год мультикультурализма». «Мультикультурализм - в характере азербайджанского народа, и данный фактор отчетливо проявляется в проводимой государством политике», - сказал отец Александр. Он отметил, что на фоне наблюдающейся сегодня в мире напряженности мультикультурализм должен стать образом жизни народов всего мира.

«Во всех мировых религиях священные книги были ниспосланы именно в месяц Рамазан», - заявил председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев. Он подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева в Азербайджане сформировалось современное государство с сильными устоями, а подобные церемонии служат дальнейшему укреплению уз между нашими народами.

Ординарий Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете отметил, что месяц Рамазан занимает важное место в жизни мусульман, объединяя всех как одну большую семью. Он передал председателю Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде обращение, ежегодно адресуемое папой Франциском мусульманам мира, в том числе Азербайджана, по случаю месяца Рамазан.

Выступая на церемонии, Президент Ильхам Алиев вспомнил заслуги общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в регулировании государственно-религиозных отношений. Он подчеркнул, что дружба между великим лидером и шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде сыграла важную роль в формировании государственно-религиозных отношений. «Мы стремимся к тому, чтобы в азербайджанском обществе преобладали качества, присущие нашему народу», - сказал глава государства, отметив, что наша страна является неотъемлемой частью мусульманского мира и завоевала большой авторитет в исламском мире.

«Мы должны усилить исламскую солидарность. Мир и стабильность в мусульманском мире должны упрочиться», - сказал Президент Ильхам Алиев, напомнив, что Азербайджан вносит свой вклад в этот процесс. Он отметил, что наша страна, прошедшая большой путь развития во всех областях, на фоне наблюдающейся в мире напряженности успешно идет по избранному ею пути и собственным примером показывает, что представители всех религиозных конфессий могут жить вместе.

Подчеркнув, что уже несколько лет в Баку проводятся представительные международные мероприятия, а в этот раз наша столица принимает такие престижные соревнования как «Формула-1», зрительская аудитория которых составляет полтора миллиарда человек, глава государства отметил, что все это направлено на еще большую популяризацию нашей страны, и приезжающие в Азербайджан туристы своими глазами видят реалии. «В основе всех успехов лежит единство наших граждан», - сказал Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что наша страна является многонациональной и представители всех наций принимают активное участие в развитии Азербайджана.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, глава государства подчеркнул, что в решении этого общенационального вопроса все наши граждане, включая представителей религиозных конфессий, занимают единую позицию. Президент Ильхам Алиев сказал, что настало время предпринять конкретные шаги для скорейшего урегулирования конфликта, посредники также должны понять, что это не замороженный конфликт, а апрельские бои послужили хорошим уроком руководству Армении, Азербайджан никогда не упустит достигнутое преимущество.

Завершая свою речь, Президент Ильхам Алиев пожелал нашему народу мира, благополучия и счастья.

Затем был дан ифтар.