Хаджи Рамин Игидов: Предложения о ликвидации Госагентства по религиозным вопросам Грузии необоснованны

Тбилиси. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Предложения о ликвидации Государственного агентства по религиозным вопросам Грузии необоснованны. Подобные заявления направлены на нарушение отношений между религией и государством в стране".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил руководитель Управления мусульман Грузии Хаджи Рамин Игидов.

По его словам, требование некой сектой или же структурой под названием Союз мусульман Грузии ликвидации Госагентства по религиозным вопросам Грузии необоснованно: "Как в России, Азербайджане и ряде европейских стран, в Грузии религия отделена от государства. Однако это не означает, что не должно быть организации, создающей связь между этими двумя институтами. Государственное агентство по религиозным вопросам является неким посредником между мусульманскими, православными, иудейскими и другими религиозными общинами Грузии и государством".

По словам Р.Игидова, госагентство передает правительству желания и проблемы религиозных общин, помогает в их решении: "В течение последних нескольких лет агентство помогло с оформлением документов 150 мечетей. Документы такого же количества мечетей подготавливаются. С помощью агентства восстанавливаются и ремонтируются мечети, церкви и храмы. Ежегодно из госбюджета религиозным общинам выделяется финансовая помощь. Все это осуществляется при посредничестве Государственного агентства по религиозным вопросам. Поэтому считаем, что агентство должно существовать, и заявления о ликвидации подобной структуры необоснованны".