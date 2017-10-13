Гюндуз Исмаилов: Азербайджан не ограничивает исламскую солидарность только объединением мусульман

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Мы под исламской солидарностью подразумеваем объединение всех граждан Азербайджана вне зависимости от религии, национальной принадлежности вокруг одних и тех же ценностей и принципов".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов на мероприятии под названием "Исламская солидарность: Пример Азербайджана", проводимом при организации Госкомитета.

Он отметил, что Азербайджан не ограничивает исламскую солидарность только объединением мусульман: "Пример Азербайджана подразумевает не только объединение мусульман, но и совместное проживание различных народов, представителей различных религий. Мы под исламской солидарностью подразумеваем не организацию мусульман против других религий, культур. Мы под исламской солидарностью предполагаем солидарность с Исламским миром в экономических, моральных и других вопросах. Также солидарность для нас - это совместное проживание с представителями других религий. Самым прекрасным образцом этого является Азербайджан".