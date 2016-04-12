Госкомитет: Разрушенная Арменией мечеть в ходе последних событий будет восстановлена в кратчайшие сроки

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Армяне всегда пользовались мечетями на оккупированных азербайджанских землях в других целях, даже держали там скот.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Гюндюз Исмаилов.

Он отметил, что это обстоятельство в очередной раз демонстрирует агрессию Армении, натуру армян: "Бомбардировка мечети в ходе последних событий еще раз показала, что агрессия Армения на самом деле направлена не только против государства Азербайджана, но и против моральных ценностей Азербайджана и против молельных домов".

Г.Исмаилов заявил, что затронут также вопрос ремонта мечети, разрушенного армянами, и начаты работы в этом направлении: "Все мечети, в том числе разрушенная Арменией мечеть в ходе последних событий, будут восстановлены в кратчайшие сроки".