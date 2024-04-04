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Госкомитет: Не прошедшие аттестацию религиозные деятели смогут пересдать экзамен в следующем году

Госкомитет: Не прошедшие аттестацию религиозные деятели смогут пересдать экзамен в следующем году 17:03
Религия
4 апреля 2024 г. 17:46
Госкомитет: Не прошедшие аттестацию религиозные деятели смогут пересдать экзамен в следующем году

Религиозные деятели, не прошедшие аттестацию в марте этого года, получат возможность пересдать экзамен в будущем году.

Как сообщает Report, об этом на совещании в Государственном комитете по работе с религиозными организациями заявил начальник отдела Джахандар Алифзаде.

Он отметил, что всего в аттестации участвовал 61 религиозный деятель.

"По результатам экзамена, знания и навыки 32 религиозных деятелей соответствуют занимаемой ими должности, 14 - не соответствуют, а 13 смогут продолжить свою деятельность при условии повторной аттестации в следующем году", сказал Алифзаде.

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Версия на азербайджанском языке Attestasiyadan keçməyən din xadimləri gələn il yenidən imtahan verəcək

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