Госкомитет: Не прошедшие аттестацию религиозные деятели смогут пересдать экзамен в следующем году

17:03

Религиозные деятели, не прошедшие аттестацию в марте этого года, получат возможность пересдать экзамен в будущем году.

Как сообщает Report, об этом на совещании в Государственном комитете по работе с религиозными организациями заявил начальник отдела Джахандар Алифзаде.

Он отметил, что всего в аттестации участвовал 61 религиозный деятель.

"По результатам экзамена, знания и навыки 32 религиозных деятелей соответствуют занимаемой ими должности, 14 - не соответствуют, а 13 смогут продолжить свою деятельность при условии повторной аттестации в следующем году", сказал Алифзаде.