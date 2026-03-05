Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Госкомитет Азербайджана организовал ифтар в турецком Ыгдыре

    Религия
    • 05 марта, 2026
    • 22:03
    Госкомитет Азербайджана организовал ифтар в турецком Ыгдыре

    Государственный комитет по работе с религиозными структурами Азербайджана в турецком Ыгдыре ифтар для проживающих в городе азербайджанцев и местного населения.

    Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном при содействии местных властей, приняли участие глава Госкомитета Рамин Мамедов, глава администрации провинции Мустафа Фырат Ташолар, депутаты Джантюрк Алагёз и Абдулхамит Гюль, независимый политик Синан Оган, религиозные деятели и представители общественности.

    Программа началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, студентами и выпускниками Азербайджанского института теологии были прочитаны аяты из Корана.

    Выступивший на мероприятии Р. Мамедов заявил, что Азербайджан и Турция стоят плечом к плечу против любого внешнего вмешательства.

    "Это единство берет начало из философии "Одна нация - два государства" и выведено на более высокий уровень главами наших государств", - сказал глава Госкомитета.

