Госкомитет Азербайджана организовал ифтар в турецком Ыгдыре

Государственный комитет по работе с религиозными структурами Азербайджана в турецком Ыгдыре ифтар для проживающих в городе азербайджанцев и местного населения.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном при содействии местных властей, приняли участие глава Госкомитета Рамин Мамедов, глава администрации провинции Мустафа Фырат Ташолар, депутаты Джантюрк Алагёз и Абдулхамит Гюль, независимый политик Синан Оган, религиозные деятели и представители общественности.

Программа началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, студентами и выпускниками Азербайджанского института теологии были прочитаны аяты из Корана.

Выступивший на мероприятии Р. Мамедов заявил, что Азербайджан и Турция стоят плечом к плечу против любого внешнего вмешательства.

"Это единство берет начало из философии "Одна нация - два государства" и выведено на более высокий уровень главами наших государств", - сказал глава Госкомитета.