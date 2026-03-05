İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib

    Din
    • 05 mart, 2026
    • 21:29
    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Türkiyənin İğdır şəhərinə səfər edib, orada yaşayan azərbaycanlılar və yerli əhali üçün iftar proqramı təşkil olunub.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, tədbir Dövlət Komitəsinin dəstəyi və İğdır vilayət rəhbərliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Tədbirdə vilayət rəhbəri Mustafa Fırat Taşolar, millət vəkilləri - Cantürk Alagöz və Abdulhamit Gül, müstəqil siyasətçi Sinan Oğan, din xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Proqram Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbələri və məzunları tərəfindən Qurandan ayələr oxunub.

    İftar proqramında çıxış edən R. Məmmədov bildirib ki, istənilən xarici müdaxilələrə qarşı Azərbaycan və Türkiyə çiyin-çiyinə dayanır: "Bu birliyimiz isə "iki dövlət, bir millət" fəlsəfəsindən qaynaqlanır və dövlət başçılarımız tərəfindən daha yüksək səviyyələrə çatdırılır".

    Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulu Zamin Əliyev müqəddəs Ramazan ayının Türkiyə və Azərbaycan üçün uğurlu olmasını diləyib, digər çıxışçılar isə iki ölkənin birlik və bərabərliyinə diqqət çəkiblər.

    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib
    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib
    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib
    iftar proqramı İğdır Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi

    Son xəbərlər

    21:29
    Foto

    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib

    Din
    21:24

    İrakli Kobaxidze İlham Əliyevə zəng edərək Naxçıvana dron hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    21:14

    Kulubayev: İranın Azərbaycana dron hücumları narahatlıq doğurur

    Xarici siyasət
    21:14

    Mənzillərə oğurluq məqsədilə daxil olmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:12

    Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırır

    Xarici siyasət
    21:07

    Ərdoğan Makronla İrandakı hadisələri müzakirə edib

    Region
    21:03

    Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:57
    Foto

    Qazax stadionunun güləş zalı əsaslı təmir ediləcək

    Fərdi
    20:56

    Starmer: Britaniya Qətərə qırıcılar göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti