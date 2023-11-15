Госкомитет: Армянские церкви в Азербайджане находятся под охраной

Армянские церкви в Азербайджане находятся под охраной.

Армянские церкви в Азербайджане находятся под охраной.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сахиб Нагиев на конференции "Политика Гейдара Алиева: толерантность".

Нагиев подчеркнул, что в Азербайджане представители ни одной религии или общины не подвергаются притеснениям и дискриминации.

"Государство выделяет финансирование для всех религиозных конфессий. Несмотря на антиазербайджанскую политику Армении, мы сохранили армянские церкви на территории нашей страны. Однако после освобождения наших земель мы стали свидетелями разрушений и осквернений мечетей за годы оккупации", - сказал он.

Представитель госкомитета отметил, что после завершения реставрационных работ на деоккупированных территориях все мечети возобновят работу.