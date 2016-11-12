В ходе визита в Россию Аллахшукюр Пашазаде обсудит инцидент вокруг Соборной мечети Москвы

Москва. 12 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 20 ноября прилетит в Москву на празднование 70-летнего юбилея Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Об этом сообщил Report заместитель председателя УМК Рашад Алиярлы.
По его словам, визит Шейха в Москву продлится 2 дня.
В свою очередь представитель УМК в России Шафиг Пшихачев заявил Report, что глава мусульман Кавказа планирует провести в Москве ряд встреч, в том числе и с главой Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином.
"Аллахшукюр Пашазаде держит под контролем ситуацию вокруг спора общественной организации "Ахли-Бейт" и руководства Соборной мечети Москвы. Все комментарии будут даны по итогам визита шейха в Москву", - добавил Ш.Пшихачев.
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