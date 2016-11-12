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    В ходе визита в Россию Аллахшукюр Пашазаде обсудит инцидент вокруг Соборной мечети Москвы

    Председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде 20 ноября отправится в Москву© Report.az

    Москва. 12 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 20 ноября прилетит в Москву на празднование 70-летнего юбилея Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

    Об этом сообщил Report заместитель председателя УМК Рашад Алиярлы.

    По его словам, визит Шейха в Москву продлится 2 дня.

    В свою очередь представитель УМК в России Шафиг Пшихачев заявил Report, что глава мусульман Кавказа планирует провести в Москве ряд встреч, в том числе и с главой Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином.

    "Аллахшукюр Пашазаде держит под контролем ситуацию вокруг спора общественной организации "Ахли-Бейт" и руководства Соборной мечети Москвы. Все комментарии будут даны по итогам визита шейха в Москву", - добавил Ш.Пшихачев. 

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