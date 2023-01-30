Гаджи Шахин: Иран несет ответственность за теракт в посольстве Азербайджана

Иран несет ответственность за теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Иран несет ответственность за теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам полномочный представитель Управления мусульман Кавказа теолог Гаджи Шахин Гасанли, комментируя теракт в посольстве Азербайджана в Иране.

Он напомнил, что территории наших посольств в зарубежных странах считаются территорией Азербайджана: "Наш герой стал шехидом, защищая свою территорию. Мы молимся за упокоение его души. Этот теракт вызвал возмущение азербайджанского народа. Такое происходит очень редко. Вся ответственность за это коварное нападение лежит на иранской стороне. Азербайджанский народ требует тщательного расследования инцидента и наказания преступника".

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

29 января сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей были эвакуированы в Баку. Деятельность дипломатического представительства полностью приостановлена.