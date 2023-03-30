Фоторепортаж из мечети Гейдара - одной из крупнейших мечетей на Южном Кавказе

Комплекс мечети Гейдара, построенный рядом с историко-архитектурным музейным комплексом "Нахчывангала", придает особую красоту этой исторической части древнего города.

Комплекс мечети Гейдара, построенный рядом с историко-архитектурным музейным комплексом "Нахчывангала", придает особую красоту этой исторической части древнего города.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, высота куполов мечети составляет 12 метров, а высота минаретов - 40 метров.

В комплексе площадью 6 400 квадратных метров будут располагаться молитвенные залы для женщин и мужчин, а также медресе. Вместимость религиозного храма составляет 5 000 человек.

Основные строительные работы по возведению мечети с двумя минаретами и 15 куполами уже завершены. На фасаде и внутри здания продолжаются отделочные работы с использованием элементов национальной живописи и религиозных символов.