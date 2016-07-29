​Фонд знаний подарил книги мечетям в поселках Мехтиабад и Фатмаи

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Библиотека мечетей", Фонд знаний при президенте Азербайджанской Республики подарил книги мечетям в поселках Мехтиабад и Фатмаи.

Как сообщили Report из сектора информобеспечения Фонда знаний, с участием пресс-секретаря структуры Джейхуна Мусаоглу прошли встречи с руководством мечетей и верующими.

Выступившие отметили, что Ислам отдает предпочтение науке и образованности, и заявили о важности чтения.

Осуществляемая Фондом знаний данная миссия поддерживается Бакинским международным центром мультикультурализма и Управлением мусульман Кавказа. Книги отобраны по рекомендации указанных структур.