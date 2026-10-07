Фатих Мехмет Караджa: Изменение климата - не только экологический вызов, но и вопрос справедливости

Изменение климата - это не только экологический вызов, но и вопрос справедливости, поскольку его последствия особенно остро ощущают наиболее уязвимые сообщества.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил заместитель председателя Управления по делам религии Турции Фатих Мехмет Караджa на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Изменение климата является вопросом справедливости. Наиболее уязвимые сообщества зачастую платят самую высокую цену", - сказал он.

По его словам, повышение температуры, засухи, наводнения, лесные пожары и сокращение биоразнообразия уже оказывают серьезное воздействие на жизнь людей.

Он отметил, что борьба с изменением климата требует не только технологических решений, но и изменения отношения человека к природе.

"Человек не является абсолютным владельцем мира. Напротив, он является хранителем доверенного ему и несет ответственность за дарованные ему блага", - подчеркнул Караджa.

По его словам, религиозные учения могут способствовать формированию культуры умеренности и ответственного потребления, что необходимо для защиты окружающей среды и будущих поколений.