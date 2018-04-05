Для совершения Хаджа из Азербайджана в УМК подали документы 650 человек

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В этом году 650 желающих совершить Хадж из Азербайджана подали документы в Управление мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщат Report, среди них мало тех, кто повторно подает документы.

Тренинги для отправляющихся в Хадж начнутся после месяца Рамазан (в июне).

Напомним, что отдел Хаджа УМК работает каждый день с 09.00 утра до 18.00 вечера. Прием документов продлится до 15 июля.

Паломничество состоится в августе.

Отметим, что в этом году стоимость паломничества (Хадж) установлена в размере 4150 долларов. Совершающие повторное паломничество, как и в прошлом году, переплатят 535 долларов. Для Хаджа Азербайджану выделена квота на 1200 мест. Если обратившихся будет больше, квоту могут увеличить до 2000.