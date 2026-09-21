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    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар

    Религия
    • 21 сентября, 2026
    • 13:02
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар

    Начались визиты членов Албано-удинской христианской религиозной общины в монастырский комплекс Гянджасар.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере сотрудник, члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырь Гянджасар, расположенный в селе Вянгли.

    Монастырский комплекс Гянджасар, датируемый XIII веком, считается одним из важных образцов албанского христианского наследия. Монастырь, расположенный на левом берегу реки Хачын, в средние века являлся одной из центральных резиденций Албанской церкви. Монастырь был заложен в 1216 году, а строительные работы были завершены в XIII веке.

    Представители, впервые посетившие монастырь Гянджасар, совершают здесь религиозные обряды.

    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар
    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар

    Монастырь Гянджасар Албано-удинская христианская община Азербайджана
    Фото
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Gəncəsər monastırına səfər ediblər
    Фото
    Members of Albanian-Udi Christian religious community in Azerbaijan visit Ganjasar monastery complex

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