Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили визит в монастырь Гянджасар

Начались визиты членов Албано-удинской христианской религиозной общины в монастырский комплекс Гянджасар.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере сотрудник, члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырь Гянджасар, расположенный в селе Вянгли.

Монастырский комплекс Гянджасар, датируемый XIII веком, считается одним из важных образцов албанского христианского наследия. Монастырь, расположенный на левом берегу реки Хачын, в средние века являлся одной из центральных резиденций Албанской церкви. Монастырь был заложен в 1216 году, а строительные работы были завершены в XIII веке.

Представители, впервые посетившие монастырь Гянджасар, совершают здесь религиозные обряды.