Член "Кворума Двенадцати Апостолов" поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержку

Член "Кворума Двенадцати Апостолов" Дэвид Беднар поблагодарил Азербайджан за поддержку и помощь в открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Как передает Report, об этом он заявил на церемонии открытия бакинского офиса.

Беднар отметил, что церковь получила всестороннее содействие в процессе признания и регистрации в Азербайджане. Он подчеркнул, что ценит возможность участвовать в церемонии вместе с представителями различных религиозных конфессий.

Выступая перед присутствующими, Беднар подчеркнул, что бакинский офис Церкви стремится быть "добрым соседом", служить Богу и людям вне зависимости от их вероисповедания.

"Мы ощущаем свет, дружбу, единство и любовь между представителями разных религий. Мы благодарны за теплый прием, оказанный нашей общине в Азербайджане", - отметил он, добавив, что символично и вдохновляюще проводить церемонию в солнечный день.