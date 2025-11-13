Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Член "Кворума Двенадцати Апостолов" поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержку

    Религия
    • 13 ноября, 2025
    • 14:06
    Член Кворума Двенадцати Апостолов поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержку

    Член "Кворума Двенадцати Апостолов" Дэвид Беднар поблагодарил Азербайджан за поддержку и помощь в открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

    Как передает Report, об этом он заявил на церемонии открытия бакинского офиса.

    Беднар отметил, что церковь получила всестороннее содействие в процессе признания и регистрации в Азербайджане. Он подчеркнул, что ценит возможность участвовать в церемонии вместе с представителями различных религиозных конфессий.

    Выступая перед присутствующими, Беднар подчеркнул, что бакинский офис Церкви стремится быть "добрым соседом", служить Богу и людям вне зависимости от их вероисповедания.

    "Мы ощущаем свет, дружбу, единство и любовь между представителями разных религий. Мы благодарны за теплый прием, оказанный нашей общине в Азербайджане", - отметил он, добавив, что символично и вдохновляюще проводить церемонию в солнечный день.

    Церковь Иисуса Христа Святых последних дней США Азербайджан религия

    Последние новости

    14:13

    Глава ЕК: ЕС обсуждает 3 варианта финансовой поддержки Украины

    Другие страны
    14:09

    Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 года

    В регионе
    14:09

    Потерпевший крушение в Грузии турецкий самолет C-130 проходил техобслуживание в октябре

    В регионе
    14:09
    Фото

    Монетный двор США отчеканил последние монеты достоинством в один цент

    Это интересно
    14:06

    Член "Кворума Двенадцати Апостолов" поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержку

    Религия
    14:04

    Министр: Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия

    Культура
    14:02
    Фото

    Жителям сел Дашбулаг и Бадара вручены ключи от новых квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:58

    Председатель УМК: Азербайджан является примером толерантности в мире

    Религия
    13:56
    Фото

    Азербайджан представил на COP30 модель "умного города"

    Инфраструктура
    Лента новостей