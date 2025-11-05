Бахар Мурадова: Азербайджанская модель мультикультурализма служит примером для мира
Религия
- 05 ноября, 2025
- 13:14
Азербайджан является образцом толерантности и мультикультурализма для всего мира.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на фестивале "Цвет разнообразия" в Баку.
Она отметила, что семья является первой социальной средой, где формируются ценности, вера и культура человека, а также основы гражданственности и государственности.
"Азербайджанская толерантность, умение жить в многообразии и уважать различия - пример для многих стран", - подчеркнула Мурадова.
Она также отметила, что проведенный в Баку фестиваль, посвященный теме разнообразия и взаимоуважения, имеет большое значение и в будущем может охватить другие регионы страны.
Последние новости
13:35
Раван Гасанов: Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалогаРелигия
13:30
Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня ПобедыВнешняя политика
13:28
АИЦР: В Азербайджане 14 госструктур обновили данные о гражданахИКТ
13:26
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Бакинского метрополитенаВнутренняя политика
13:22
Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадкиЭкология
13:16
Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицыФинансы
13:16
ЮКЖД: Сегодня из Азербайджана 15 составов с российским зерном прибудут в ГрузиюВ регионе
13:14
Бахар Мурадова: Азербайджанская модель мультикультурализма служит примером для мираРелигия
13:14