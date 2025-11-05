Бахар Мурадова: Азербайджанская модель мультикультурализма служит примером для мира

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Религия
    05 ноября, 2025
    Азербайджан является образцом толерантности и мультикультурализма для всего мира.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на фестивале "Цвет разнообразия" в Баку.

    Она отметила, что семья является первой социальной средой, где формируются ценности, вера и культура человека, а также основы гражданственности и государственности.

    "Азербайджанская толерантность, умение жить в многообразии и уважать различия - пример для многих стран", - подчеркнула Мурадова.

    Она также отметила, что проведенный в Баку фестиваль, посвященный теме разнообразия и взаимоуважения, имеет большое значение и в будущем может охватить другие регионы страны.

