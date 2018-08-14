Азербайджанские паломники совершили паломничество Умра

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Находящиеся на данный момент в Саудовской Аравии азербайджанские паломники до совершения Хаджа выполнили 5 ритуалов паломничества Умра".

Об этом Report заявил ответственный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской Хадж-миссии Гамдулла Бабаев.

По его словам, в Азербайджане 1260 из 1440 подавших заявки для совершения Хаджа людей уже отправились в путь: "Завтра последним рейсом в Саудовскую Аравию вылетят 180 оставшихся паломников".

Отметим, что в этом году для паломничества Хадж Азербайджану выделена квота в размере 1440. Цена для паломничества в этом году установлено в размере 4150 долларов. Как и в прошлом году, лица, повторно направляющиеся в паломничество Хадж из Азербайджана, выплатили дополнительно 535 долларов.