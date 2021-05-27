Аллахшюкюр Пашазаде поблагодарил ИСЕСКО за желание помочь реставрировать азербайджанские памятники

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в международной конференции под названием "Взгляд в будущее сквозь призму жизненного пути Пророка"

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в международной конференции под названием "Взгляд в будущее сквозь призму жизненного пути Пророка".

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, А.Пашазаде выступил на первом заседании международной конференции, проводимой под эгидой Его Величества короля Марокко Мухаммеда VI.

Выступая на конференции, шейх-уль-ислам А. Пашазаде высоко оценил недавний визит высокопоставленной делегации ИСЕСКО на освобожденные территории Карабаха и намерение оказать практическую помощь в восстановлении религиозных и культурных памятников, разрушенных Арменией на территории Азербайджана.

От имени государства и народа Азербайджана председатель СМБ еще раз выразил искреннюю благодарность международным организациям и странам, проявившим моральную поддержку и солидарность в борьбе за восстановление исторической справедливости.