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Аллахшюкюр Пашазаде поблагодарил ИСЕСКО за желание помочь реставрировать азербайджанские памятники

Аллахшюкюр Пашазаде поблагодарил ИСЕСКО за желание помочь реставрировать азербайджанские памятники Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в международной конференции под названием "Взгляд в будущее сквозь призму жизненного пути Пророка"
Религия
27 мая 2021 г. 22:51
Аллахшюкюр Пашазаде поблагодарил ИСЕСКО за желание помочь реставрировать азербайджанские памятники
Аллахшукюр Пашазаде

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в международной конференции под названием "Взгляд в будущее сквозь призму жизненного пути Пророка".

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, А.Пашазаде выступил на первом заседании международной конференции, проводимой под эгидой Его Величества короля Марокко Мухаммеда VI.

Выступая на конференции, шейх-уль-ислам А. Пашазаде высоко оценил недавний визит высокопоставленной делегации ИСЕСКО на освобожденные территории Карабаха и намерение оказать практическую помощь в восстановлении религиозных и культурных памятников, разрушенных Арменией на территории Азербайджана.

От имени государства и народа Азербайджана председатель СМБ еще раз выразил искреннюю благодарность международным организациям и странам, проявившим моральную поддержку и солидарность в борьбе за восстановление исторической справедливости.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri İSESKO-ya abidələrimizin bərpasına yardım istəyinə görə təşəkkür edib

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