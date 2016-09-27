 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане существуют силы, желающие превратить религию в средство политической пропаганды

    Имам Гусейн принадлежит не только шиитам, но и суннитам

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане существуют силы, желающие превратить религию в средство политической пропаганды.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

    Он отметил, что иногда для достижения собственных целей прикрываются религией, это недопустимо. А.Пашазаде напомнил, что скоро начнется месяц Мухаррам: "Имам Хусейн принадлежит не только шиитам, но и суннитам. Надо сделать так, чтобы силы, которые не любят нас, не воспользовались этим".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi