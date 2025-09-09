ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    • 09 сентября, 2025
    • 12:35
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 10 сентября отправится с визитом в Кыргызстан.

    Об этом Report сообщили в УМК.

    А.Пашазаде примет участие и выступит на очередном собрании Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ, которое состоится 11 сентября в Бишкеке.

    Напомним, что в октябре 2022 года в ходе встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов ОТГ в Шуше состоялось подписание Положения Совета и принято Совместное заявление. В Бишкеке планируется принятие документа под названием "Единство уммы в исламе". Последующее заседание Совета руководителей пройдет в Азербайджане. 

    Allahşükür Paşazadə TDT-nin dini rəhbərlərinin iclasında iştirak edəcək

