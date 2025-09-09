İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Din
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:12
    Allahşükür Paşazadə TDT-nin dini rəhbərlərinin iclasında iştirak edəcək

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sentyabrın 10-da Qırğızıstana səfərə yola düşür.

    Bu barədə "Report"a QMİ-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, A.Paşazadə sentyabrın 11-də Bişkek şəhərində keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının (TDT MDRİŞ) növbəti toplantısında iştirak və çıxış edəcək.

    Xatırladaq ki, TDT MDİRŞ-in Əsasnaməsi Şuşa şəhərində imzalanıb, Birgə Bəyanat qəbul olunub. İstanbul, Bakı, Şuşa, Türküstan, Daşkənd, Astana toplantılarının ardınca Bişkekdə baş tutacaq VI iclasda "İslamda ümmətin vəhdəti" adlı sənədin qəbulu nəzərdə tutulub. Görüş iştirakçılarının Qırğızıstanın ali rəhbərliyi tərəfindən qəbulu və geniş mədəni proqram planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, TDT-nin Müsəlman Dini İdarə rəhbərləri Şurasının Bişkekdən sonra növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək.

    Allahşükür Paşazadə QMİ Bişkek Qırğızıstan TDT
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

