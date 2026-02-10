Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Аллахшукюр Пашазаде пригласил Папу Римского в Азербайджан

    Религия
    • 10 февраля, 2026
    • 15:39
    Аллахшукюр Пашазаде пригласил Папу Римского в Азербайджан

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 9 февраля встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV и пригласил его в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в УМК.

    Папа Лев XIV охарактеризовал совместный визит представителей различных конфессий Азербайджана в Ватикан как прекрасный пример возможности сосуществования в атмосфере мира и человеческого братства.

    Председатель УМК со своей стороны отметил, что взаимные государственные визиты, продуктивные и плодотворные встречи с государственными чиновниками и представителями многонациональных религиозных общин вносят большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

