    Аллахшукюр Пашазаде отправится с визитом в США

    Религия
    • 30 сентября, 2025
    • 15:20
    Аллахшукюр Пашазаде отправится с визитом в США

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 1 октября отправится с визитом в Соединенные Штаты Америки.

    Об этом Report сообщили в УМК.

    Отмечено, что согласно программе визита в штат Юта по приглашению общины церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинг, Пашазаде проведет встречи с руководством этого американского штата, примет участие в ряде мероприятий.

    Кроме этого, в рамках визита в США предусмотрены встречи шейхульислама в Вашингтоне с представителями религиозных организаций, а также с членами Сената и Конгресса.

    Также планируются встречи председателя УМК в Нью-Йорке с официальными лицами ООН, руководителями Организации "Религии за мир" и Фонда "Призыв к совести" и другими.

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

