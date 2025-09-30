Аллахшукюр Пашазаде отправится с визитом в США

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 1 октября отправится с визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом Report сообщили в УМК.

Отмечено, что согласно программе визита в штат Юта по приглашению общины церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинг, Пашазаде проведет встречи с руководством этого американского штата, примет участие в ряде мероприятий.

Кроме этого, в рамках визита в США предусмотрены встречи шейхульислама в Вашингтоне с представителями религиозных организаций, а также с членами Сената и Конгресса.

Также планируются встречи председателя УМК в Нью-Йорке с официальными лицами ООН, руководителями Организации "Религии за мир" и Фонда "Призыв к совести" и другими.