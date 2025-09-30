İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:59
    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərə yola düşür.

    Bu barədə "Report"a QMİ-dən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, İsa Məsih sonuncu gün müqəddəsləri kilsəsinin icması və Stirlinq Fondunun dəvəti ilə Yuta ştatına səfər proqramına uyğun olaraq A. Paşazadə ştat rəhbərliyi ilə görüşlər keçirəcək, bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcək.

    ABŞ-a səfəri çərçivəsində şeyxülislamın Vaşinqtonda dinlərlə bağlı qurumlarda, habelə Senat və Konqres üzvləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur.

    QMİ sədrinin həmçinin Nyu-Yorkda BMT rəsmiləri, "Dinlər Sülh uğrunda" Təşkilatı və "Vicdana çağırış" Fondunun rəhbərləri və başqaları ilə görüşləri də planlaşdırılır.

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Allahşükür Paşazadə ABŞ səfər

    Son xəbərlər

    15:08

    Gürcüstanın xarici borcu 27 milyard dollara yaxınlaşıb

    Maliyyə
    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti