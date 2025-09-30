Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür
Din
- 30 sentyabr, 2025
- 14:59
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərə yola düşür.
Bu barədə "Report"a QMİ-dən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, İsa Məsih sonuncu gün müqəddəsləri kilsəsinin icması və Stirlinq Fondunun dəvəti ilə Yuta ştatına səfər proqramına uyğun olaraq A. Paşazadə ştat rəhbərliyi ilə görüşlər keçirəcək, bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcək.
ABŞ-a səfəri çərçivəsində şeyxülislamın Vaşinqtonda dinlərlə bağlı qurumlarda, habelə Senat və Konqres üzvləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur.
QMİ sədrinin həmçinin Nyu-Yorkda BMT rəsmiləri, "Dinlər Sülh uğrunda" Təşkilatı və "Vicdana çağırış" Fondunun rəhbərləri və başqaları ilə görüşləri də planlaşdırılır.
